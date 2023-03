Sanremo: Beppe Convertini ospite a Santa Tecla per la rassegna “BiblioTecla - Libri al Forte”

Beppe Convertini, attore, scrittore, presentatore televisivo e radiofonico, ora conduttore della trasmissione televisiva “Linea Verde” in onda su Rai Uno, presenterà al pubblico di Sanremo il suo nuovo libro “Paesi Miei”.

L’ingresso all’evento di domani è gratuito. Per ragioni organizzative legate all’allestimento della manifestazione “Sanremo in Fiore” non sarà possibile accedere agli altri spazi del Forte.