Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Lo stivale e il cupolone” al Casinò di Sanremo

Martedì 28 marzo alle 16.30 Mauro Mazza presenta la sua ultima fatica letteraria “Lo stivale e il cupolone” (Il Timone) al Casinò di Sanremo in occasione dei Martedì Letterari.

Partecipano Mons. Antonio Suetta Vescovo diocesano e lo scrittore Carlo Sburlati, giornalista con Marzia Taruffi. L’incontro è inserito nel piano di formazione dei docenti. Ingresso libero.

Lo stivale e il cupolone.

C'è sempre stato un legame speciale tra Italia e Vaticano. Tra alti e bassi, abbiamo alle spalle venti secoli di convivenza tra il cuore del cattolicesimo e la terra gentile che gli ha dato sede e ha avuto in cambio fede. La coppia Stivale-Cupolone ha resistito a tutto, anche alla occupazione di Roma da parte degli italiani a suggello del Risorgimento. Ora è cambiato tutto, radicalmente. La separazione è un dato di fatto. La crisi italiana è figlia di quella europea. La classe dirigente - politica e culturale - sta trasformando il Vecchio Continente in un dirittificio, in balìa di una tecno-scienza che promette l'avvento dell'homo-Deus, stadio estremo dell'utopia rivoluzionaria. Ma non tutto è perduto. Uomini e donne di buona volontà, con l'aiuto del Cielo, possono fare miracoli. È già accaduto. Potrebbe accadere di nuovo.