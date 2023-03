Pontedassio: domani con la Croce Rossa l'evento legato al progetto 'Breakfast Club'

Si svolge domani a Pontedassio un evento nell'ambito del progetto ‘Breakfast Club 2023’. Si tratta di un bando nazionale vinto dal Comitato della Croce Rossa del piccolo centro della Valle Arroscia, sulla base di un progetto che coinvolge tutti gli studenti dell'I.C. Pieve di Teco Pontedassio relativamente agli stili di vita sani e alla nutrizione.

Nello specifico, domani è previsto un evento con la partecipazione della Dirigente Scolastica, di tutto il corpo docente, del Presidente del Comitato Paolo Cossu e dei Volontari coinvolti nel progetto, della nutrizionista e di una dipendente del Comitato Nazionale. L’appuntamento per per le ore 10, nella palestra dell'istituto scolastico di Pontedassio, via IV Novembre.