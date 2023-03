Morte di Moussa Balde al Cpr di Torino: oltre ad agenti e dirigenti indagato anche l'ex Prefetto

Nuovo indagato sulla morte di Moussa Balde, il 23enne della Guinea che si è ucciso mentre era nel Cpr di Torino il 23 maggio 2021, dopo l’aggressione subito poco prima, a Ventimiglia.

Si tratta dell’ex prefetto di Torino, Claudio Palomba, che dal novembre 2021 è in servizio a Napoli. Il Prefetto è stato ascoltato per 5 ore dai magistrati che coordinano l’indagine, che aveva portato al riscontro di condizioni fatiscenti all’interno del Cpr. Con il Prefetto sono indagati alcuni funzionari e poliziotti, a vario titolo per omissione d’atti d’ufficio e falso.