Sanremo: in Comune sette offerte per i lavori del secondo lotto asfalti da un milione di euro

Concluso il primo lotto da 600 mila euro, il Comune di Sanremo viaggia spedito con i lavori per la sistemazione degli asfalti cittadini. In questi giorni si sono chiuse le offerte per il secondo lotto dal valore di un milione di euro che coinvolgerà altre strade della zona seguendo il cronoprogramma e la lista di priorità stilata dall’Ufficio Viabilità matuziano. Sono sette le aziende che hanno presentato un’offerta. I lavori, quindi, si faranno.

Nei prossimi giorni gli uffici procederanno con l’apertura delle buste per la valutazione delle offerte e la successiva assegnazione dei lavori. L’obiettivo è iniziare i lavori il prima possibile per fare in modo che le strade cittadine siano pronte in vista dell’alta stagione per l’arrivo dei turisti.