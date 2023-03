Il bando regionale "Formare per occupare" si presenta alle aziende della provincia di Imperia

Alla Camera di Commercio di Imperia è stato presentato il bando " Formare per occupare ”. Presente l'assessore regionale Marco Scajola e il presidente di Camera di Commercio Enrico Lupi . Tante le imprese del territorio che hanno risposto alla chiamata, per loro una opportunità di confronto su questo bando destinato ai liguri, grazie a 9 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus, stanziati da Regione Liguria . Una somma cospicua che interessa anche l'altro bando chiamato Match Point 2. L'intervista all'assessore regionale Marco Scajola

Come suggerisce il nome "Formare per occupare" darà la possibilità alle aziende del nostro territorio di trovare e formare personale qualificato da assumere. Una misura nata per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in grado di soddisfare sia le aspettative dei disoccupati che vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro, sia delle imprese che vogliono riempire vuoti d’organico assumendo personale qualificato migliorando la propria competitività. Il bando è a sportello con vincolo occupazionale e destinato a finanziare percorsi di formazione per disoccupati, completamente gratuiti per l’utenza. Almeno il 60% degli allievi che completano il percorso formativo dovranno essere assunti alla fine del corso.