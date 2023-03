Printemps des Arts de Monte-Carlo, capolavori cameristici nel secondo weekend (Foto)

Nell’ambito del secondo weekend del Printemps des Arts domani al Museo Oceanografico di Monte-Carlo si terrà un appuntamento volto a esplorare le possibilità timbriche ed espressive della formazione cameristica del trio (flauto, viola e arpa) dal barocco al Novecento. Dimensione ludica, sensualità e nostalgia ritmano le pagine in programma di Bach, Debussy e Kurtag in un gioco di rimandi tra passato e modernità passando attraverso le miniature musicali piene di humour di Kurtag, il capolavoro della letteratura flautisica “Syrinx” e la leggerezza eterea e radiosa della “Sonata per flauto, viola e arpa” di Debussy, interprete il Trio Bernold.

Alle danze francesi e al virtuosismo italiano del periodo barocco è dedicato il concerto di sabato 18, sempre al Museo Oceanografico, affidato all’Ensemble La Diane Française, con Stéphanie-Marie Degand, impegnata nel duplice ruolo di direttrice e violinista.

Il concerto di domenica pomeriggio al One Monte-Carlo vedrà l’esibizione di Denis e Aurélien Pascal, padre e figlio, interpreti delle opere di Gabriel Fauré per violoncello e pianoforte, dai brevi ‘brani di genere’ alle grandi sonate dello stile maturo del compositore francese. Il tutto è scandito da tre “Notturni” emblematici dell'evoluzione dell'arte del compositore.

Incontri e conferenze rivolte al pubblico precederanno i concerti al fine di presentarne i programmi, sabato 18 vi sarà la masterclass di flauto tenuta da Philippe Bernold.

Il programma:

Venerdì 17 marzo

alle 20 – Concerto

Musée océanographique

Claude Debussy (1862-1918), Children's Corner Suite (transcription de Carlos Salzedo pour flûte, alto et harpe)

György Kurtág (1926-), Extraits de Jelek, játékok és üzenetek, pièces en solo et en duo

Johann Sebastian Bach (1685-1750), Sonate en mi bémol majeur pour flûte et clavecin, BWV 1031

Claude Debussy (1862-1918), Première Arabesque pour harpe

György Kurtág (1926-), Extraits de Jelenetek pour flûte, op. 39 et Jelek, játékok és üzenetek, pièces en solo et en duo

Claude Debussy (1862-1918)

Syrinx, pour flûte

Sonate pour flûte, alto et harpe

Trio Bernold

Philippe Bernold, flauto

Lise Berthaud, viola

Anaïs Gaudemard, arpa

Sabato 18 marzo

10 – 13 – Masterclass di flauto con Philippe Bernold

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

alle 18.30 – Conferenza

Musée océanographique, Salle Tortue

«Il violino nel XVIII secolo: fra Apollo e Dioniso» con Fabien Roussel, violinista

alle 20 – Concerto

Musée océanographique

François Rebel (1701-1775) et François Rancœur (1698-1787), ouverture de Scanderberg

Jean-Marie Leclair (1697-1764), Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, op. 7 no 2

Pietro Locatelli (1695-1764), Concerto grosso en mi bémol majeur « Il pianto d'Arianna », op. 7 no 6

Francesco Geminiani (1687-1762), Concerto grosso en ré mineur « La Follia » (d’après la Sonate op. 5 no 12d’Arcangelo Corelli)

Antonio Vivaldi (1678-1741), Concerto pour quatre violons, violoncelle, orchestre à cordes et basse continue en si mineur, op. 3 no 10, RV 580

Johann Sebastian Bach (1685-1750), Concerto pour deux violons en ré mineur, BWV 1043

La Diane Française

Stéphanie-Marie Degand, direzione e violino

Domenica 19 marzo

alle 15 – Concerto

One Monte-Carlo

Gabriel Fauré (1845-1924),

Sicilienne, op. 78

Romance en la majeur, op. 69

Sérénade, op. 98

Nocturne pour piano no 1 en mi bémol mineur, op. 33 no 1

Sonate pour violoncelle et piano no 1 en ré mineur, op. 109

Nocturne pour piano no 6 en ré bémol majeur, op. 63

Sonate pour violoncelle et piano no 2 en sol mineur, op. 117

Nocturne pour piano no 13 en si mineur, op. 119

Élégie, op. 24

Papillon, op. 77

Aurélien Pascal, violoncello

Denis Pascal, pianoforte

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti: il prezzo dei biglietti varia da 20 a 40 euro; entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni. Biglietti di 10 euro per giovani dai 13 ai 25 anni. Per gruppi biglietti ridotti.