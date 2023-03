Ospedaletti: incontro tra Comune e Carabinieri, la Stazione troverà sicuramente una 'casa'

Come già anticipato la settimana scorsa dal nostro giornale, non dovrebbero esserci problemi per il futuro della Stazione dei Carabinieri di Ospedaletti. Anche se sicuramente i militari dell’Arma della città delle rose dovranno lasciare l’attuale sede di via Cavalieri di Malta nel palazzo del Piccadilly, nelle ultime ore si è svolto un incontro tra il Sindaco e il comandante della Stazione stessa, Pier Franco Rivano.

La riunione si è svolta, come accade ogni lunedì, anche in funzione dell’accordo previsto per la permuta tra l’immobile comunale dove si trovano i Carabinieri e Villa Sultana, che è privata. Al momento sono due le ipotesi per i futuri uffici dei Carabinieri: una riguarda la concessione di un terreno sotto il belvedere del Gallo Nero (un progetto del 2005 con l'allora Sindaco Crespi che potrebbe tornare d'attualità nell'ambito dei fondi relativi alla 'Casa dei Carabinieri), per costruire una struttura nuova, oppure in alcune stanze in via XX Settembre, nell’attuale sede di un centro sociale.

Rimane sempre in piedi la possibilità che, in futuro, la Stazione dei Carabinieri possa trovare sede nel porto di Marina di Baiaverde. Anche se i tempi per lo spostamento della caserma sono comunque a medio-lungo termine.