Speciale Weekend: i nostri migliori consigli su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Mentre si scaldano i motori per la prossima Milano-Sanremo del prossimo 18 marzo, il ciclismo femminile è sempre più protagonista in Liguria con la seconda edizione del Trofeo Ponente in Rosa 2023. Alla competizione sportiva, iniziata martedì 7 marzo e che concluderà oggi a Diano Marina, prendono parte circa 200 atlete della categoria elite, provenienti da tutti e 5 i continenti.

Nell’ultima giornata (quella di oggi di 122 km) il ‘tappone’ inizierà e terminerà a Diano Marina con direzione a est sull’Aurelia. Dopo il transito da Borghetto Santo Spirito e Toirano comincerà la scalata al GPM di Monte Croce. A seguire la tappa transiterà anche a Zuccarello, Cisano sul Neva e Garlenda prima di affrontare il GPM di Passo del Ginestro, altra salita nota agli appassionati di ciclismo. Il finale di tappa prevede il passaggio a Colle San Bartolomeo, Caravonica, Chiusavecchia, Pontedassio, Diano Aretino, Diano Borello, Diano San Pietro per poi raggiungere il traguardo di corso Roma.



Passiamo ora agli appuntamenti teatrali.



Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna. Patrick ama stare da solo. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, la sua pace viene turbata. Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta di Patrick chiedendo pane e uova. È interamente coperta di neve. Patrick, indispettito, la accontenta, sperando che Judith se ne vada presto. Purtroppo la tempesta di neve diventa ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover convivere in quella quarantena forzata. Due caratteri forti messi costantemente a confronto, ventiquattro ore su ventiquattro. Lo scontro è inevitabile. Seguono giorni di litigi continui, ma anche di risate e di momenti di pura follia.

È la trama della commedia brillante ‘Bloccati dalla neve’ scritta da Peter Quilter durante il primo lockdown del 2020 e che ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità. Sul palco del Teatro Comunale di Ventimiglia questa sera saranno Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere a dar vita a questi due personaggi.



Questa sera a Imperia, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di via Santa Lucia ad Oneglia, in occasione della rassegna ‘Incontri al Teatro del Mutuo Soccorso’ alle ore 21 è in programma un concerto con un trio di docenti della Scuola di Musica Gaetano Amadeo con musiche che vanno dal bolero, alla polka, al valzer, alle canzoni napoletane e un finale tutto sudamericano con brani della tradizione e del folklore argentino e brasiliano. I tre musicisti sono Sabine Spath al mandolino, Claudio Merlo alla chitarra e Maurizio Pettigiani alle percussioni, il tutto intermezzato da brevi interventi narrativi riguardanti il mandolino e la Regina Margherita da parte di Francesco Vatteone. Ingresso 10 euro.



‘Lidia, storia di una masca’ è uno spettacolo scritto e interpretato da Alice Bignone per la regia di Ermanno Rovella che andrà in scena (ingresso libero) domani pomeriggio alle 16.30 nella Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali di Diano Marina.

Lidia è una donna italiana, una contadina, una poveretta, vissuta a cavallo della prima guerra mondiale. È una levatrice, come sua madre prima di lei, e come sua madre prima di lei viene accusata di essere masca, sarebbe a dire, per quanto non sia totalmente esatto, strega. La storia di Lidia raccoglie tante altre storie di donne che come lei hanno dovuto arrangiarsi per vivere, di donne il cui mondo cominciava col paese e finiva dove iniziava il bosco, e dove il prete era la voce dell'autorità, della verità e soprattutto di Dio.

Ed eccoci alla presentazione di libri.



Questo pomeriggio alle 17.30 a Sanremo, presso lo spazio dell'Osteria la Ciotola, Via Santo Stefano 4, verrà presentato il libro ‘Andrej Rubanov e il comunismo nella città-fabbrica di Elektrostal’ di Mario Alessandro Curletto. Si tratta di un saggio letterario su Andrej Rubanov, uno dei più noti e originali scrittori russi del nuovo secolo, che ben rappresenta con veridicità ed efficacia la realtà russa del recente passato. Sarà presente l'Autore e verrà introdotto dal Prof. Romano Lupi, giornalista e scrittore sanremese.

Al Floriseum, Museo del fiore di Sanremo, continua questo pomeriggio alle 16.30 la rassegna ‘Il parco dei libri al Floriseum’ con la presentazione del libro ‘Una splendida alba’ della scrittrice Marisa D'Aloisio.

Il volume racconta le vicende di un uomo, Mimmo, sostanzialmente buono e dedito ai piaceri più semplici della vita. L'incontro con Alba lo trasformerà nel profondo, facendo germogliare nella sua anima i semi di una consapevolezza e di una conoscenza di cui lui era l'inconsapevole depositario…

Alla Libreria Ragazzi di Imperia, alle 16.30 di oggi, si terrà la presentazione del saggio ‘La trama di Elena’ di Francesca Sensini, pubblicato da Ponte alle Grazie nel febbraio 2023. Dialoga con l’autrice la giornalista Antonella Viale.

Elena, da sempre e per sempre la più bella, si sottrae al tribunale del tempo - e degli uomini - per offrirci la sua versione dei fatti. Sulla soglia della realtà, tra il dentro e il fuori, il cielo e la terra, il tempo degli eroi e quello degli uomini, tesse la sua trama, distinguendosi dalla fedele Penelope, da Clitemnestra, rosa d'invidia, da Leda, che sogna il suo cigno divino, da Andromaca magnanima, che tutto sa accettare. Elena racconta una storia nuova, con voce diversa, con tanti finali. Venerata o maledetta, viene strattonata in tutte le direzioni, ma non rinuncia mai alla sua vocazione, quella di essere un discorso aperto sulla bellezza del mondo.

Al Casinò di Bellissimi, frazione di Dolcedo, domani alle 16.30 è prevista la presentazione del libro ‘111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire’ alla presenza di Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri, che hanno scritto e illustrato questa guida speciale. L'ingresso è a offerta libera.

Avete mai bevuto un rubino? Cosa ci fa una bicicletta su un campanile? In quale luogo Claude Monet disse ‘ho l’impressione che farò cose bellissime’? Un sogno perpendicolare e assolato, che dal mare si innalza fino ai duemila metri. Un lembo di terra, un confine, aspro e delicatissimo, color pastello, dove i gruppi di case sbocciano improvvisi come le storie, che l’entroterra custodisce. È la ‘Riviera dei Fiori’, una terra ricchissima ma poco conosciuta che questa guida cerca di raccontare attraverso 111 luoghi.

Domani, alle 17, presso ‘U Bastu’ di San Biagio della Cima, avrà luogo il secondo appuntamento della rassegna ‘Storie dell'Italia interna’, organizzato dall'associazione Amici di Francesco Biamonti, durante il quale verrà presentato il libro ‘Dalla fame al paradiso. Memorie di noi migranti dalla Valle d'Aosta alla Francia’ di Maryse Vuillermet. L’autrice sarà introdotta da Claudio Panella.

Il libro racconta di un’epoca in cui i migranti eravamo noi italiani, costretti a confrontarci con lo sradicamento, la rabbia, le angosce ma anche le lotte di chi prova a integrarsi in un paese e in un tessuto sociale nuovo.

Per concludere questa nostra guida settimanale segnaliamo domani a Bajardo il prosieguo della rassegna ‘Profumo di Carta - La biblioteca incontra...’ con un evento che vedrà come protagonista Giovanni Nebbia, personaggio che informa su che tempo farà nella provincia d’Imperia con la sua simpaticissima app ‘iOStendo’, che con il suo semaforo consiglia se stendere o meno i panni ad asciugare e per la sua pagina Facebook ‘The Meteo Meniak’ sulla quale dispensa pillole di meteorologia. Alle ore 9 davanti alla chiesa di San Rocco partirà la ‘Passeggiata dedicata ai cercatori di nuvole con i piedi ben saldi per terra’. Passi e chiacchiere tra natura e clima che cambia. Su questo filo conduttore ci si incamminerà, con la guida ambientale escursionistica Antonella Piccone e il meteorologo Nebbia, su un panoramico percorso ad anello caratterizzato da ampie vedute sulla val Verbone e sui profili delle vette del Mercantour e delle Alpi Liguri. Si parlerà di nuvole, di pioggia e di clima, osservando dal vero il cielo e la risposta dell'ambiente montano a quest'inverno quasi senza piogge. Finita la passeggiata, alle 15, presso la chiesa di San Rocco, si approfondirà l’argomento sulla meteorologia nell’incontro con lo stesso Nebbia.

