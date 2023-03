Elezioni Ventimiglia: l'UDC conferma il proprio posizionamento in appoggio al Candidato Sindaco unitario Flavio Di Muro

L’UDC conferma il proprio posizionamento in appoggio al Candidato Sindaco unitario Flavio Di Muro dell’ampia coalizione di Centrodestra per il Comune di Ventimiglia.



“Questa scelta - spiegano il Segretario regionale Umberto Calcagno e il Coordinatore Provinciale Imperiese per le Elezioni 2023 Luigi Teze - è dettata dal convincimento che Flavio Di Muro sia il Candidato Sindaco idoneo a rappresentare la grande coalizione del Centrodestra per governare insieme e per attuare i nostri grandi valori che ci contraddistinguono in questa città".