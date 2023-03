Ventimiglia: ‘Bloccati dalla neve’, commedia brillante con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere al Teatro Comunale

Domani sera alle 21, al teatro comunale di Ventimiglia, andrà in scena la commedia brillante ‘Bloccati dalla neve’ con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere.

Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna ed ama stare solo, geloso della sua solitudine come di un bene da conservare a tutti i costi. Negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, la sua pace viene turbata. Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla sua porta chiedendo pane e uova. È interamente coperta di neve. Patrick, indispettito, la accontenta, sperando che Judith se ne vada presto. Purtroppo per lui le cose si complicano. La tempesta di neve diventa ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover convivere in quella quarantena forzata. Due caratteri forti messi costantemente a confronto, ventiquattro ore su ventiquattro. Lo scontro è inevitabile. Seguono giorni di litigi continui, ma anche di risate e di pura follia. Riusciranno Patrick e Judith a trovare dei punti in comune, sebbene appartengano a mondi completamente diversi? La paura della solitudine e la volontà di non rischiare di doverla affrontare nuovamente dopo un momento di illusione riusciranno a tenerli legati anche dopo la tempesta di neve?

Scritta durante il primo lockdown del 2020 dall’americano Peter Quilter esperto di commedie brillanti e di trasposizioni cinematografiche, tradotta e magistralmente adattata da Marioletta Bideri e Enrico Maria Lamanna, “Bloccati dalla neve” (titolo originale “Snowbound”) è una commedia che produce una presa immediata sullo spettatore conducendolo, quasi per mano, in un crescendo di giochi di parole, momenti di insostenibile comicità scaturiti da situazioni di tensione dovute ad un incontro inaspettato ed insospettato. Ottima l’interpretazione di Enzo Iacchetti, calato perfettamente nel ruolo del solitario ed un po’ scorbutico uomo di mezza età, schiacciato ed immobilizzato da un passato di relazioni fallimentari; meravigliosa Vittoria Belvedere nei panni di una scatenatissima ragazza che ha avuto a sua volta un passato negativo, ma al contrario è disponibile a provarci ancora.

Bigliettazione online: https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5695