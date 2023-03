Sanremo: premiazione al Casinò della 6a edizione del concorso fotografico nazionale Trofeo Mario Dutto – 2° Premio Alberto Giacca

Domenica 12 marzo 2023 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, a partire dalle ore 10.00, si svolgerà la Premiazione della sesta edizione del concorso fotografico nazionale Trofeo Mario Dutto – 2° Premio Alberto Giacca.

“Anche quest’anno – spiegano gli organizzatori - la partecipazione è stata molto numerosa con più di 500 autori e quasi 12.000 immagini in concorso. Durante la cerimonia saranno proiettati filmati di promozione del territorio, una selezione delle opere ammesse e tutte le immagini premiate che verranno visionate contemporaneamente alla consegna del premio.

Tutti gli autori presenti, che si spera siano in gran numero, riceveranno una targa di ardesia rappresentativa delle nostre Valli a ricordo di una attività molto fiorente sulla quale si è basata per molti anni l’economia dell’entroterra".

Il programma della premiazione prevede:

- Ore 10:00 Apertura della sala del Teatro del Casinò e a seguire:

- Proiezione filmato “Le Alpi del Mare” di Wildlife in Valle Argentina.

- Proiezione di una selezione delle immagini ammesse al Trofeo Mario Dutto. Verrà proiettata un’immagine per ogni autore ammesso.

- Presentazione nuovo concorso TABYA PHOTO CONTEST

- Proiezione filmato “Liguria, Discover Ponente” a cura della CNA di Imperia

- Spazio solidarietà. Presentazione dell’Associazione La Casa Grande di GIZ

- Presentazione catalogo ed intervento autorità presenti.

- Ore 11:00 Inizio premiazione autori e squadre vincenti.

- All’interno della premiazione verrà proiettato il filmato “Piccoli mondi, Grande entroterra” di Davide Avena.



(in basso l'intera locandina dell'evento)