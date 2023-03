Sanremo: richiesta di un Consiglio monotematico su Amaie Energia, Il Grande risponde a Baggioli

“A fronte di una richiesta di monotematico sulla gestione di Amaie Energia avanzata dalla minoranza, nell’ultima riunione dei capigruppo era stata rappresentata la condizione di impossibilità a partecipare da parte del presidente e del direttore generale della società partecipata, entrambi per motivi di salute”.

Sono le parole del Presidente del Consiglio comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande, in risposta al capogruppo di Forza Italia, Simone Baggioli (QUI), sulla richiesta di un ‘monotematico’. “Per tale motivo – termina Il Grande - è stata vagliata la possibilità di rinviare la discussione in consiglio comunale e tutti i capigruppo hanno convenuto all’unanimità. La riunione, pubblica, si terrà non appena le condizioni di salute dei due amministratori consentiranno loro la partecipazione. Voglio quindi rassicurare il consigliere, probabilmente male informato, che nessuno vuole sottrarsi al confronto”.