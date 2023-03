Sanremo: Forza Italia chiede un Consiglio monotematica su Amaie Energia, Baggioli "Perchè si rinvia?"

Il Gruppo di Forza Italia in Comune a Sanremo, in accordo con le altre forze di opposizione, ha richiesto da mesi la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico nel quale approfondire alcune questioni circa le attività svolte da Amaie Energia e Servizi srl, importante partecipata del Comune che vanta ricavi operativi, al 31 dicembre 2021, di poco superiori ai 30 milioni di euro.

“La richiesta del monotematico – dice il capogruppo Simone Baggioli - formulata proprio per avere un confronto diretto con i vertici dell’azienda su temi che riguardano le consulenze esterne e gestione mezzi oltre alle diffide, prescrizioni e rendicontazioni urgenti formulate dal settore tecnico Ambiente del Comune di Sanremo, viene spostata, di mese in mese, per la loro mancata disponibilità a partecipare ad un confronto pubblico. Ci è stato riferito che la causa dell’impossibilità a partecipare fosse attribuibile a problemi di salute del Presidente e del Dirigente (spero davvero nulla di grave) per poi comunicarci la loro disponibilità ad un incontro con i soli capigruppo, a porte chiuse”.

“Risulta molto difficile riuscire ad ottenere un Consiglio Comunale monotematico con il Presidente di Amaie Energia e Servizi srl in presenza sebbene – termina Baggioli - quotidianamente, lo incontri per strada a bordo del suo scooter. Riteniamo che i temi debbano essere trattati pubblicamente, come giusto che sia in un Paese dove la Trasparenza dovrebbe risultare uno dei fattori fondamentali per la gestione della macchina amministrativa. A questo punto auspico che il Sindaco, attualmente in vacanza, possa finalmente garantire, come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, la calendarizzazione della richiesta di monotematico”.