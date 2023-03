Imperia Rinasce per l'8 Marzo, Aloigi "Vogliamo una società che accolga i nostri bisogni e diritti"

"Imperia Rinasce rivolge un pensiero a tutte le donne di Imperia. Alle donne che con sacrificio, impegno e determinazione combattono ogni giorno per rendere migliore la vita dei propri cari, sacrificando la propria. Siamo per una società aperta, inclusiva e rispettosa del ruolo di tutti, in particolare dei più deboli".



Michela Aloigi, rappresentante di lista per Imperia Rinasce, il gruppo che sostiene la candidatura a sindaco di Domenico Abbo, interviene con questo pensiero per l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

"Ci uniamo a tutte voi con lo stesso spirito. Un pensiero a tutte quelle donne che, come me, si occupano 24 ore su 24, 365 giorni all'anno di una persona cara malata o con disabilità. - aggiunge - A noi che portiamo la fatica fisica sul nostro corpo segnato a vita da un amore incondizionato, a tutte noi che continuamente lottiamo con istituzioni assenti ed una società ancora non pronta ad accoglierci. Mamme, medici, fisioterapiste, infermiere, assistenti e tutto ciò che occorre fare, spesso annullandoci. Quante volte ci "dimentichiamo" che esistiamo, docce fatte in fretta, un filo di trucco veloce, i capelli sempre come se tirasse vento e via pronte, con il sorriso e tanto amore, ad affrontare un'altra giornata".



"Spesso non esiste differenza tra il giorno e la notte, sei sempre li, sempre al suo fianco, la sua vita dipende da te, la tua vita dipende da... Oggi 8 Marzo, come ogni giorno andiamo avanti traballanti ma forti, consapevoli di ciò che siamo, urlando e chiedendo diritti per noi ed i nostri cari. Imperia deve rinascere anche da questo, deve acquisire consapevolezza che noi esistiamo e vogliamo vivere in una società pronta ad accoglierci con i nostri bisogni e i nostri diritti!" - conclude Michela Aloigi