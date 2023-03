Sanremo: dieci assunzioni in Comune nei prossimi anni, dai cinque assistenti sociali ai due operai per le manutenzioni

Il Comune di Sanremo mette mano al piano assunzionale per rinfoltire la rosa di dipendenti e, in particolare, per rispondere alla richieste di una maggiore manutenzione in città. L’argomento è arrivato in consiglio comunale per voce del consigliere Umberto Bellini e con la sua richiesta di un maggior numero di operai per consentire lavori più celeri ed efficienti in città: più operai e più dipendenti nel settore Beni Ambientali.

Il dibattito in consiglio ha consentito all’assessore al Personale Silvana Ormea di snocciolare il piano assunzionale. “Nell’ultimo aggiornamento di fabbisogno del personale per il 2023 sono previste le assunzioni di cinque assistenti sociali, due istruttori amministrativi e un esecutore amministrativo - ha dichiarato Ormea - nel nuovo piano di assunzioni per il triennio 2023/2025 sicuramente verranno assunti due operai proprio con finalità di manutenzione in città”.