Serie di interventi dei Vigili del Fuoco, questa mattina nella nostra provincia, a causa del forte vento che sta imperversando sulla nostra provincia.

Per fortuna si è trattato di piccoli danni, dovuti soprattutto alla caduta di alcuni rami. I pompieri sono impegnati nuovamente nella zona di Ceriana, in Valle Armea, per la ripresa dell’incendio divampato stanotte.

Il vento ha purtroppo alimentato alcuni piccoli focolai ma, al momento, la situazione rimane sotto controllo.