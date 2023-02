Nella settimana del Festival la Polizia ha controllato 3.300 persone e 1.100 veicoli. Due arresti e diverse denunce

Sono state 3.300 le persone identificate e 1.100 i veicoli controllati nel corso della settimana del Festival di Sanremo, terminato l’11 febbraio scorso nella città dei fiori.

Sono i numeri portati a termine dal personale della Polizia matuziana, insieme alle pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine, inviate dal Ministero dell’Interno per l’intensificazione dei servizi di vigilanza. Nella stessa settimana si sono registrati 2 arresti 10 persone indagate in stato di libertà.

Nello specifico l’8 febbraio una donna, mentre si trovava nell’autostazione RT di Piazza Colombo, in procinto di prendere l’autobus per fare rientro a casa, è stata spinta da un’altra donna che le aveva rubato il portafoglio. La vittima ha chiesto aiuto alla Polizia che, grazie alla descrizione fatta, ha bloccato la borseggiatrice, trovandole ancora addosso il maltolto. La 29enne, di origini bosniache, stata arrestata per furto aggravato.

Un marocchino di 51 anni è stato invece arrestato perché, a seguito di un controllo in strada, è emerso che lo stesso aveva in atto un ordine esecuzione per la carcerazione e, per questo, è stato portato nella casa circondariale di Valle Armea.

Nella settimana festivaliera, tra le persone segnalate alla Procura della Repubblica di Imperia, in tre hanno tentato di accedere all’area delimitata nei pressi del teatro Ariston esibendo pass RAI falsi. Nell’ultima serata del Festival una donna, controllata al varco di via San Francesco, aveva con sé 40 grammi di hashish e, la successiva perquisizione a casa sua, ha portato al sequestro di altri 19 grammi della stessa droga. La donna è stata denunciata.

Infine, un uomo controllato ad uno dei varchi nei pressi dell’area interessata dal Festival del Teatro Ariston, è stato trovato in possesso di un coltello ed è stato denunciato anche per gli insulti nei confronti degli agenti che ha cercato di spintonare per eludere il controllo. Per lui sono scattate le denunce per oltraggio e resistenza.