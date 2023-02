Ventimiglia: domani pomeriggio 'Leggere il territorio – Leggere sul territorio' all'Antiquarium del teatro romano

Attesissimo ospite sarà il noto autore ponentino Roberto Negro con la dodicesima indagine per il commissario Scichilone dal titolo “Il male dentro” e una trama che si dipana nel territorio di Ventimiglia, dove una cosca di ‘ndrangheta calabrese e un gruppo malavitoso albanese si contendono il traffico di droga locale, risucchiando il protagonista del romanzo in una indagine dai contorni cupi, tali da condurlo in una situazione in cui i compromessi lo costringeranno a scelte difficili.