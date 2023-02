Per consentire l'esecuzione di riparazioni a una condotta in zona Artallo a Imperia, saranno necessarie alcune manovre sulla rete di distribuzione dell'acqua potabile.

Dalle 8 alle 17 di domani sarà, infatti, interrotta l'erogazione di acqua in zona Cantalupo, Massabovi, in via San Benedetto e vie limitrofe.

Alla ripresa del servizio, come sempre, potranno verificarsi casi di torbidità dell’acqua che, progressivamente, tenderanno a scomparire.