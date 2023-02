Festival di Sanremo 2023: giovani e meno giovani entusiasti per i concerti in piazza Colombo (Video)

Commenti a dir poco entusiastici, quelli raccolti sabato scorso da Mattia Pastorino e Roberto Vassallo, al termine del concerto di Achille Lauro, in piazza Colombo a Sanremo. Alcune brevi interviste che testimoniano come la scelta di fare i concerti all’esterno dell’Ariston, coinvolgendo il pubblico mentre dentro c’è il Festival, sia stata vincente.

Giovani e meno giovani, nel corso della settimana, ovviamente a seconda del cantante che era sul palco, ma una unione di pareri, come si evince dalle risposte: “E’ spettacolare un concerto gratis così, fa veramente piacere”. I giovani sono entusiasti: “E’ stato bellissimo, qualche problema per entrare ma davvero divertente. Una splendida iniziativa”.

Ma anche chi non è più giovanissimo ha sfidato il freddo per godersi lo spettacolo: “Bella serata, la formula è coinvolgente visto che non possiamo entrare tutti all’Ariston”. E anche chi è stato a Sanremo alla ‘prima’ dei concerti tre anni fa ed è tornato per stare anche un paio di giorni: “E’ stato bellissimo e sarebbe da fare sempre con tanta gente sempre in piazza. Siamo stati qui prima del Covid con Biagio Antonacci e anche stasera è stato fantastico”.

E intanto si sta già pensando alla prossima edizione. La volontà è quella di allargare addirittura gli appuntamenti di ‘Tra palco e città’, rivedendo logisticamente l’organizzazione. Ora ci si augura di portare avanti la convenzione, anche dopo le notizie riguardanti l’interessamento di una cordata imprenditoriale per l’organizzazione del Festival, anche se Sindaco e Assessore hanno confermato di voler capire con precisione di cosa si tratta.