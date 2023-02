Ventimiglia: presentazione d'Autore giovedì prossimo con Roberto Negro all'area Archeologica di Nervia

Nuovo appuntamento giovedì 16 febbraio alle ore 16.45 a ingresso libero con l’interessante iniziativa letteraria e divulgativa, organizzata a Ventimiglia a cura dell’Area Archeologica di Nervia – “Leggere il territorio – Leggere sul territorio” che si concluderà il 18 Maggio, sempre ospitata nei locali dell’Antiquarium in Corso Genova 134 proprio di fronte al Teatro Romano.

Attesissimo ospite sarà il noto autore ponentino Roberto Negro con la dodicesima indagine per il commissario Scichilone dal titolo “Il male dentro” e una trama che si dipana nel territorio di Ventimiglia, dove una cosca di ‘ndrangheta calabrese e un gruppo malavitoso albanese si contendono il traffico di droga locale, risucchiando il protagonista del romanzo in una indagine dai contorni cupi, tali da condurlo in una situazione in cui i compromessi lo costringeranno a scelte difficili.

A dialogare con l’autore sarà Diego Marangon, attore e regista teatrale che da anni si occupa di cultura sul territorio con l’Associazione Culturale LIBER THEATRUM, preceduto da un breve intervento di approfondimento archeologico e storico artistico ispirato dal libro, a cura di Sara Chierici (archeologa del Polo Museale e dell’Area Archeologica di Nervia) dal titolo “Gli scontri e le faide tra opposte fazioni dall’antichità ai giorni nostri nel territorio intemelio”.

Anche questo terzo appuntamento d’autore, dedicato a romanzi e racconti che hanno per protagonista Ventimiglia e il suo territorio circostante, si concluderà con una degustazione di vini e prodotti locali, nell’occasione quella delle “castagnole” con il Circolo della Castagnola di Ventimiglia. Il corso è accreditato sulla piattaforma SOFIA del Miur ed è previsto il rilascio di crediti formativi per gli insegnanti.

Roberto Negro, criminologo e astigiano di nascita, da anni vive a Perinaldo, dove negli ultimi anni ha aperto anche una caratteristica enoteca. In precedenza ha prestato servizio per trent’anni nella Polizia di Stato con la qualifica di Sostituto Commissario e nel corso della sua carriera ha avuto incarichi di polizia giudiziaria anche presso le sedi diplomatiche italiane in Turchia, Pakistan, Sri Lanka. Successivamente è stato Responsabile della Sicurezza e della Tutela del Patrimonio Aziendale del Casinò di Sanremo

Gli incontri del ciclo letterario proseguiranno a Marzo con Alessandra Chiappori & Stefano Ascheri e il loro “111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire”. A seguire Enzo Barnabà e infine Gianmarco Parodi.

INFO: www.nervia.beniculturali.it

0184.320829|drm-lig.albintimilium@cultura.gov.it