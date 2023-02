Ventimiglia: martedì prossimo, spettacolo 'Addio Fantasmi' con Anna Bonaiuto e Valentina Cervi

Prosegue, con un appuntamento eccezionale previsto nella serata della festa di San Valentino - martedì 14 febbraio alle ore 21.00 - la nuova stagione teatrale di Ventimiglia. A salire sul palcoscenico del Politeama ventimigliese saranno due attrici prestigiose come Anna Bonaiuto e Valentina Cervi con lo spettacolo "Addio Fantasmi" di Fanny & Alexander. Tratto dal romanzo omonimo di Nadia Terranova e con regia, scene e luci di Luigi De Angelis, si tratta di una coproduzione con Ravenna Festival, E-Production / Fanny & Alexander, Progetto Goldstein e Argot Produzioni.

"Addio fantasmi" è la storia di una donna, Ida Liquidara, alle prese con il vuoto di un'assenza: il padre, un giorno, quando lei era bambina, è uscito di casa per non tornare più. Molti anni dopo Ida, che ora vive a Roma, viene richiamata all'improvviso dalla madre a Messina, la sua città natale: la donna deve ristrutturare la casa di famiglia, che vuole mettere in vendita e ha bisogno del suo aiuto. Quel viaggio riporterà in vita tutti i suoi fantasmi, in un crescendo di inquietudini alimentate dal rapporto irrisolto con la madre.

Dopo "L'Amica geniale", Fanny & Alexander porta in scena il romanzo di Nadia Terranova, finalista al Premio Strega 2019, mettendo al centro il rapporto tra due donne, una figlia e una madre, incarnate sul palco da due attrici d’eccezione, Anna Bonaiuto e Valentina Cervi.

TICKET: 0184/6183233 - 6183225 - E-mail: teatro@comune.ventimiglia.it - Presso la biglietteria del teatro la sera dello spettacolo.

INFO: 0184/6183233 - 0184/6183225 - 338 6273449

liber.theatrum@gmail.com - www.libertheatrum.com