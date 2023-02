Zainetto esplosivo a Sanremo, il ministro dell'Interno Piantedosi: "Non sembra connesso al festival"

"C'è massima attenzione e preoccupazione, ma anche rassicurazione. Sono in corso le indagini per verificare la matrice. L'episodio è stato un po' strano, perché è avvenuto al di fuori della cosiddetta zona rossa che era stata predisposta dalle autorità locali a protezione del Festival. E quindi questo sembrerebbe non metterlo strettamente in connessione con la manifestazione". Così, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, oggi a Torino, ha risposto ad una domanda sullo zainetto con materiale pirico rinvenuto ieri Sanremo, dove fino a stasera è in corso il festival.

"Era uno zainetto, c'era del materiale pirico, proiettili su cui sono in corso analisi - ha spiegato l'esponente del Governo - non sembrerebbe direttamente destinato a qualcosa di importante, ma lo diranno gli investigatori. Bisogna capire se lo zainetto è stato abbandonato per distrazione o come gesto dimostrativo o altro. Non sembrerebbe riconducibile alla volontà di commettere episodi di altro genere, come attentati relativi allo svolgimento della manifestazione".