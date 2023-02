Festival di Sanremo: uomini, mezzi, l'elicottero e anche i cani anti esplosivo per i Carabinieri in città (Foto)

I Carabinieri di Sanremo, come per il resto delle forze dell’ordine, sono impegnati per garantire la massima sicurezza nelle vie della città dei fiori nel corso della settimana del Festival.

Oggi i militari dell’Arma stanno presidiando la città con uomini, mezzi, l’elicottero e i cani antidroga e anti esplosivo. Un dispiegamento massiccio e discreto che cerca di preservare la sicurezza di chi si muove in città senza risultare particolarmente invasivo. Con i militari dell’Arma anche il pastore tedesco ‘Carlos’, addestrato per la ricerca di esplosivi.

Per tutta la giornata sono stati eseguiti servizi straordinari di prevenzione e regressione del crimine, disposti da Comando Provinciale, che ha impegnato numerosi militari, con il supporto delle componenti specialistiche artificieri e delle unità cinofile dei nuclei antiesplosivo di Genova e Volpiano. Nell'ambito dell'aereo cooperazione sono stati impiegati anche gli assetti specialistici del 15° Nucleo Elicotteri di Villanova d'Albenga. Uno ha controllato dal alto l'intera città matuziana, assicurando la necessaria cornice di sicurezza nelle aree adiacenti il teatro Ariston.