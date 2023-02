Week end pieno di eventi per la Ginnastica Riviera dei Fiori impegnata nelle prime prove regionali individuali (foto)

Week end pieno di eventi per la Ginnastica Riviera dei Fiori impegnata nelle prime prove regionali individuali del calendario regionale nelle sezioni di ginnastica artistica femminile, maschile e ritmica. I nostri ginnasti, nonostante quasi tutti all’esordio visto la giovanissima età, si sono dimostrati pronti per un percorso iniziale di attività agonistica che potrebbe riservare loro future gratificazioni.

Per la ginnastica artistica femminile, a Genova, nelle allieve 4 bene Ilaria Vitulano classificatasi al 4 posto che, senza una penalizzante caduta a trave, sarebbe salita sul gradino più alto del podio. Interessanti anche i punteggi ottenuti nel livello superiore da Martina Parente classificatasi all’8° posto con un totale dei 4 punteggi vicino al podio .Entrambe le ginnaste quest’anno partecipano al campionato completo con i 4 attrezzi corpo libero , volteggio, trave e la novità parallele asimmetriche dove entrambe hanno preso il secondo punteggio della gara.

Sempre Genova (palazzetto di S.Eusebio) è stata la sede della gara di artistica maschile che ci ha visto ben rappresentati con gli esordienti allievi 1 (8-9 anni) .Anche in questa tipologia di gara la classifica veniva stilata con il totale degli attrezzi, in questo caso corpo libero, volteggio e minitrampolino, Ottimo l’argento conquistato da Samuele Lombardo, con podio sfiorato per soli 0,25 decimi di punto e 4° posto per Pietro Serini, 6°Giacomo Cioffi e 10° Andrea Driza.Per gli allievi 2 bene anche Yan Rybaltouski .Soddisfatti i tecnici presenti nei due giorni di gara Elisa Addiego e Giulia Bellone.

Domenica 5 febbraio a Quiliano è stata la sezione di ritmica a far esordire ben 7 ginnaste nelle categorie allieve 1 e 2 (8-10) anni. Gli attrezzi richiesti per questa gara sono stati il corpo libero e la palla. I punteggi ottenuti sono in linea con le aspettative dei tecnici Lorenza Frascarelli e Daniela Breggion che hanno sostenuto ed incoraggiato le giovanissime atlete che non avevano mai preso parte ad un evento ufficiale della FederGinnastica. Questi i nomi delle nostre emozionate ed entusiaste portacolori scese in pedana: Anna Oliva, Beatrice Solonari, Giorgia Moraldo, Marta Scaramuzzino, Ilaria Donatello, Benedetta Semiglia e Beatrice Di Bernardo.

Incoraggiante per l’intero staff tecnico societario, questo inizio di stagione che ci vedrà protagonisti nelle 4 sezioni olimpiche della ginnastica (il trampolino farà il suo esordio a fine mese a Torino), oltre che nella ginnastica per tutti e nei corsi rivolti al benessere fisico generale per tutte le età Da tempo il nostro sodalizio porta avanti un’ampia gamma di attività, sviluppate con l’apporto di tecnici appassionati e qualificati.

Nei giorni scorsi il Vice Presidente della Riviera, Claudio Frascarelli, è stato invitato a Roma quale componente del consiglio regionale del Comitato FGI Liguria, al convegno ‘la nostra storia, il nostro futuro’, svoltosi nel prestigioso Salone D’Onore del Coni. In tale occasione, oltre a premiare i ginnasti che hanno ottenuto importanti podi a livello olimpico e nell’attività internazionale, sono stati evidenziati i numeri in aumento sia per le Associate che per i Tesserati della Federazione che, da sempre, si è dimostrata sensibile alle tematiche di salvaguardia riguardo la sana pratica della ginnastica in tutti i livelli di attività. La nostra Associazione, ad essa affiliata dal 1987, condivide tali principi ed opera nel rispetto di norme in linea con la pratica, anche agonistica, della ginnastica senza costrizioni ed inutili ed inopportune ‘forzature’.