CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 4 febbraio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- BUSSANO ALLA PORTA – ore 21.15 - di M. Night Shyamalan - con Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui – Thriller/Horror - "Eric e Andrew sono i due papà felici della piccola Wen, perspicace ben al di là della sua tenera età. Stanchi di subire atti di intolleranza omofobica, si ritirano in un cottage nei boschi per godersi un po' di pace. Un giorno quattro sconosciuti, guidati dal gigantesco Leonard, bussano alla loro porta. Le loro intenzioni sembrano bellicose ma le loro azioni sono contraddittorie, finché Leonard rivela la ragione della loro visita: a Eric e Andrew tocca compiere una scelta dolorosa e insostenibile, senza la quale il mondo è destinato a finire…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- ASTERIX E OBELIX – IL REGNO DI MEZZO – ore 15.45 - 17.45 - di Guillaume Canet - con Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard, Zlatan Ibrahimovich - Commedia - "Nel 50 A.C. la Gallia è quasi interamente terra romana, fatta eccezione per un'irriducibile sacca di resistenza: il grande Cesare non è ancora riuscito, infatti, ad averla vinta sul villaggio dell'Armorica in cui vivono Asterix e Obelix. Romani e Galli si ritrovano ora di nuovo gli uni contro gli altri nella lontana Cina, dove l'imperatrice, vittima di un colpo di stato, ha affidato la sua bella e unica figlia, Fu Ji, al mercante Maidiremaïs e, per suo tramite, ai nostri eroi con i baffi, mentre l'usurpatore Deng Tsin Quin ha chiesto e ottenuto l'appoggio delle sterminate legioni di Cesare…”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE: IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – ore 16.00 - di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Valentina Tomada, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "In questa nuova avventura Luì e Sofì hanno a che fare con una terribile minaccia contro il nostro pianeta. Viperiana ha scoperto la fonte magica che custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo. Se venisse danneggiata la Terra si trasformerebbe in un deserto spoglio e arido. Viperiana e Serpe stanno già contaminando la fonte e i nostri Luì e Sofì, insieme a Pongo devono decifrare la mappa per arrivare alla fonte e sventare il piano diabolico…”

Voto della critica: **

- IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – ore 17.15 - 21.00 - di Paolo Genovese - con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini - Commedia - "Un uomo, due donne e un ragazzino convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della vita, il cui inestimabile valore viene messo in primo piano. Quattro persone vorrebbero farla finita, dopo aver toccato il punto più basso della loro esistenza. Sono due uomini, di cui uno molto giovane, e due donne: ciascuno di loro ha una ragione precisa per essere disperato, tanto da essere arrivati alla certezza che non potrebbero dare niente più alla vita. Un giorno, però, i quattro incontrano un uomo misterioso. Egli darà loro nuove prospettive, invitandoli a osservare cosa potrebbe accadere se dessero seguito alle loro tragiche intenzioni. Così, i quattro protagonisti avranno una settimana di tempo per guardare sé stessi dall’esterno, e comprendere quali sarebbero le reazioni di parenti e amici alla loro dipartita prematura. Questa esperienza rappresenterà per tutti l’occasione per tornare ad apprezzare la vita, come credevano non sarebbe più accaduto…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- GLI SPIRITI DELL' ISOLA – ore 16.30 - 21.15 - di Martin McDonagh - con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt - Drammatico - "Irlanda, 1923. I migliori amici Pádraic e Colm s'incontrano da una vita alle due del pomeriggio per qualche pinta al pub e le solite chiacchiere. Un giorno, però, Colm non apre la porta di casa all'amico, e in seguito, costretto a fornire una spiegazione, afferma di averne abbastanza di lui e di non voler spendere un minuto di più in sua compagnia. Devastato e incapace di accettare la cosa, Pa'draic cerca l'aiuto della sorella e poi del parrocco perché parlino con Colm, ma quest'ultimo non solo non ritratta, ma minaccia il peggio se Pa'draic non lo lascerà in pace. Mentre sul continente infuria la guerra civile, sull'immaginaria isola di Inisherin, che si è sempre considerata al riparo dal conflitto, l'allontanamento di due amici fraterni innesca ugualmente una serie di conseguenze e un'escalation di atrocità…”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- GLI SPIRITI DELL' ISOLA – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 - di Martin McDonagh - con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt - Drammatico - "Irlanda, 1923. I migliori amici Pádraic e Colm s'incontrano da una vita alle due del pomeriggio per qualche pinta al pub e le solite chiacchiere. Un giorno, però, Colm non apre la porta di casa all'amico, e in seguito, costretto a fornire una spiegazione, afferma di averne abbastanza di lui e di non voler spendere un minuto di più in sua compagnia. Devastato e incapace di accettare la cosa, Pa'draic cerca l'aiuto della sorella e poi del parrocco perché parlino con Colm, ma quest'ultimo non solo non ritratta, ma minaccia il peggio se Pa'draic non lo lascerà in pace. Mentre sul continente infuria la guerra civile, sull'immaginaria isola di Inisherin, che si è sempre considerata al riparo dal conflitto, l'allontanamento di due amici fraterni innesca ugualmente una serie di conseguenze e un'escalation di atrocità…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 16.30 - 21.00 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE: IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – ore 16.00 - 17.30 - di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Valentina Tomada, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "In questa nuova avventura Luì e Sofì hanno a che fare con una terribile minaccia contro il nostro pianeta. Viperiana ha scoperto la fonte magica che custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo. Se venisse danneggiata la Terra si trasformerebbe in un deserto spoglio e arido. Viperiana e Serpe stanno già contaminando la fonte e i nostri Luì e Sofì, insieme a Pongo devono decifrare la mappa per arrivare alla fonte e sventare il piano diabolico…”

Voto della critica: **

- IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – ore 18-45 - 21.00 - di Paolo Genovese - con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini - Commedia - "Un uomo, due donne e un ragazzino convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della vita, il cui inestimabile valore viene messo in primo piano. Quattro persone vorrebbero farla finita, dopo aver toccato il punto più basso della loro esistenza. Sono due uomini, di cui uno molto giovane, e due donne: ciascuno di loro ha una ragione precisa per essere disperato, tanto da essere arrivati alla certezza che non potrebbero dare niente più alla vita. Un giorno, però, i quattro incontrano un uomo misterioso. Egli darà loro nuove prospettive, invitandoli a osservare cosa potrebbe accadere se dessero seguito alle loro tragiche intenzioni. Così, i quattro protagonisti avranno una settimana di tempo per guardare sé stessi dall’esterno, e comprendere quali sarebbero le reazioni di parenti e amici alla loro dipartita prematura. Questa esperienza rappresenterà per tutti l’occasione per tornare ad apprezzare la vita, come credevano non sarebbe più accaduto…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it

movieplayer.it