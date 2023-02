L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 3 febbraio al 10 febbraio

Ariete: Il momento è tosto ma ancora una volta ve la sbroglierete egregiamente poi, essendo questo un anno di cambiamenti, iniziate già sin d’ora a posare la prima pietra al fine edificare qualcosina di costruttivo per il futuro anche se ciò dovesse comportare delle scelte importanti per cui una volta non eravate pronti. Prossimamente in uno scatto di nervi offenderete un interlocutore, effettuerete uno spostamento o tratterete con un buffissimo ma simpatico elemento.

Toro: Se attendevate un cenno, dagli umani e dal destino, sul come impostare una delicata questione confidate in stelle procacciatrici di buone soluzioni pur se tutto accadrà all’ultimo momento… Inquadrare inoltre una enigmatica personcina o rinvenire un punto d’incontro con la medesima risulterà ostico ma non imporre nulla e mostrare schiettezza gioverà ad entrambi. Soddisfazioni da una riuscita più prelibata di un manicaretto e week end sfiziosetto.

Gemelli: State attraversando una fase di stallo dove, seduti sulla sponda, aspettate quegli ambiti tempi buoni che non tarderanno ad arrivare…. Nel frattempo avrete diverse cosettine da organizzare, personaggi da capire, familiari da spronare, mansioni da svolgere con precisione, barbosi da sopportare, soldini da sborsare, conti da far quadrare e minute disfunzioni da curare. Rammentate inoltre di contattare chi crede di esser stato da voi dimenticato. Sabato fermentato.

Cancro: Accontentatevi per il momento di ciò che passa il convento ed assaporate ogni attimo della quotidiana esistenza con uno spirito positivo concedendovi una dolcissima follia e mandando a stendere gli idioti. Un guizzo di impasse colpirà all’improvviso ma trattasi di una crisi temporanea atta a svanire stando insieme a chi sa farvi divertire. Nel contempo controllate delle bollette salate o celanti delle imperfezioni. Domenica allegrotta, godereccia o mangereccia.

Leone: Con Saturno in opposizione vi capiterà di incappare in intoppi oppure qualcosa che sembrava risolto subirà dei rallentamenti quasi come se il destino ci ficcasse lo zampino costringendovi a fare buon viso a cattivo gioco! Delle new giungeranno da figlioli o parenti mentre in famiglia subentreranno incomprensioni o larvate tensioni. Fate valere dei diritti in ambito professionale ed approfittate del plenilunio del 5 febbraio per sistemare un’annosa faccenda.

Vergine: Scrollatevi di dosso apatia e pigrizia: è ora di agire, inquadrare sbilenche faccende e darvi una smossa al fine di mutare ciò che non aggrada o che ha fatto penare!!! Novità provenienti dalla famiglia, dall’amore, dalle amicizie, dal lavoro, dalla carta stampata, compresa una richiesta di pagamento da posticipare o verificare. Inconvenienti burocratici e bisticci con saccenti, curiosoni e maldicenti. Cena sfiziosa o festa a cui aderire senza indugiare.

Bilancia: Qualche nativo sarà turbato da un viavai di controversi comunicati, un bilancio da revisionare e una capa tosta da far ragionare, altri invece si barcameneranno tra dubbi e certezze annessa una discussione implicante un cooperatore, una donna o dei quattrini ma grazie anche all’appoggio di un Marte cortese tutto si risolverà. Stomaco incomodato o naso irritato. Weekend imprevedibile e fortuna da circuire mettendo al Lotto i vostri dati di nascita abbinati al 15 o 25.

Scorpione: L’esperienza è una maestra che insegna a non ricommettere i medesimi errori e a non ricascare tra le braccia di un’ipocrisia tale dal far invidia alle maschere di carnevale! Tagliate quindi con chi nel passato ha amareggiato a favore di affetti veri e genuini! Un paio di incombenze peseranno sul groppone, ad un problema troverete la soluzione, un incontro entusiasmerà e un comunicato stupirà. Nell’inquadrare certe persone fidatevi più dell’istinto che non della ragione.

Sagittario: Le bugie, in questo periodo, bisogna mangiarle non dirle: rammentatelo a chiunque faccia promesse da mercante o si comporti scorrettamente! Marte e Giove in buon aspetto vi aiuteranno a sbrogliare matasse, recuperare energie, ampliare un raggio di azione, effettuare un acquisto desiderato, tamponare un fastidio o trascorrere ore discretamente liete anche se un mucchio di pensieri continua ad affollare la mente… Propensione a doloretti sparsi e ad infiammazioni.

Capricorno: Al fine di non incappare in una fregatura andate oltre le apparenze selezionando minuziosamente le persone frequentate e poi preparatevi ad una settimana impegnativa sia sotto il profilo emotivo che fisico considerata la miriade di incombenze a cui sopperire e un acciacco da lenire. Confidate inoltre nei savi suggerimenti di un’amica ed apprestatevi ad una impensata novità. Non da escludere contatti con enti pubblici, missive mozzafiato e un minuto introito.

Acquario: L’ombra di Saturno continua ad aleggiare ma, grazie al sestile di Giove, ve la caverete egregiamente pur rimanendo costante un corruccio che non riuscite a debellare. Nei prossimi giorni sarete talmente impegnati dal trovare arduo rinvenire un’oasi di pace e solo appellandovi alle celate risorse porterete a termine ciò che vi eravate prefissati. Essendo l’intestino delicatino mangiate in bianco e masticate adagino… Compleanno peculiare con tanto di sorpresa finale.

Pesci: Se delle faccende impensieriscono delle posteriori aprono varchi di speranza su ciò che vorreste ottimizzare in ambito privato, operativo o familiare. L’essenziale sarà parlare chiaro con chi anelereste essere più presente, non credere a pettegolezzi spiccioli, ritagliare degli spazi per voi stessi, distanziare un paio di conoscenze avariate, avere le idee più chiare, credere in una maggiore serenità e non eccedere con gli sbalzi umorali! Domenica un po’ strampalata.

E che le stelle risplendano su questo mese di febbraio allontanando ogni guaio.

Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175 (mail corinne.v65@gmail.com)