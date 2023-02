Cipressa: dopo la pausa dovuta alla pandemia Covid torna il tanto atteso centro prelievi mobile

Dopo un’interruzione forzata dovuta all’Emergenza Sanitaria da Covid-19, ritorna al comune di Cipressa un importante servizio rivolto ai cittadini: dal mese di febbraio, infatti, ripartiranno gli appuntamenti con il punto mobile centro prelievi.

I cittadini con esenzione del ticket potranno usufruire del servizio ogni primo sabato del mese, dalle 8 alle 9, e saranno in tutto 20 i posti disponibili per ogni appuntamento, pertanto, sarà obbligatorio effettuare una prenotazione (gratuita) del servizio. Il centro prelievi sosterà in piazza Martini, a Cipressa, nelle vicinanze dell’Oratorio della Santissima Annunziata.

Qui di seguito i primi appuntamenti dei prossimi mesi:

• 4 Febbraio

• 4 Marzo

• 1° Aprile

• 6 Maggio

I cittadini interessati potranno prenotarsi direttamente attraverso le Farmacie, i Medici di Medicina Generale abilitati, gli Sportelli CUP e il numero verde 800 098 543. “Siamo felici di poter finalmente riattivare sul nostro territorio questo importante servizio, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale: un servizio che garantirà ai nostri cittadini un centro prelievi a Km 0” commenta il Sindaco Guasco.