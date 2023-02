Sanremo: rapina gioielleria e cerca di scappare in autobus, 69enne fermato dalla Polizia

Il rapinatore, un italiano di circa 70 anni, secondo quanto ricostruito nelle prime fasi di indagini, voleva che la donna gli consegnasse 200 euro dalla cassa. Non avendo altra chance, la commessa, comprendendo il pericolo in cui incorreva, vista la determinazione dell’uomo gli ha consegnato il denaro di cui disponeva in quel momento in cassa e solo così il rapinatore è fuggito.

A quel punto è scattato l'allarme. In circa un'ora, gli agenti del commissariato di Polizia grazie alla descrizione fornita dalla vittima, incrociandola con le riprese delle telecamere di videosorveglianza cittadina, sono risaliti all'autore della rapina. Una pattuglia in borghese della Sezione Investigativa del Commissariato ha riconosciuto i tratti somatici del ricercato in un 69enne che era attesa di un autobus direzione Imperia. Il soggetto è stato fermato e indagato in stato di libertà, il denaro, in parte recuperato, è stato messo sotto sequestro.