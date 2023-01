Bajardo: medico della mutua sempre in ritardo in ambulatorio, il caso approda in Consiglio comunale

Il medico della mutua arriva sempre in ritardo rispetto all’orario stabilito e il caso approda in Consiglio comunale. Accade a Bajardo, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, dove alcuni Consiglieri comunali hanno evidenziato la problematica al Sindaco.

In particolare il consigliere Oliver Kamien, che ha esposto il problema nel corso dell’ultima assise: “Il medico arriva in ambulatorio costantemente in ritardo rispetto all’orario stabilito, portando notevoli disagi ai pazienti che, in alcuni casi, lo attendono per ore. L’ultima volta è arrivato in ritardo, scusandosi per il fatto che i figli volevano vedere la neve”.

Il Sindaco, Remo Moraglia, ha risposto alle richieste dei Consiglieri, sottolineando di aver già parlato più volte con il medico per segnalare il disagio e di aver partecipato a varie riunioni in Asl per porre rimedio al problema: “Va detto che il medico deve assistere oltre 1.000 pazienti – ha sottolineato il primo cittadino - e che ormai i medici di base svolgono solo un lavoro burocratico, nel senso che misurano la pressione, prescrivono le medicine e gli esami. Dobbiamo sperare nelle nuove progettualità offerte dai finanziamenti che sono stati stanziati dallo Stato a favore della nuova ‘Area Interna’ dell’estremo Ponente Ligure di cui il nostro Comune fa parte, insieme agli altri comuni dell’entroterra”.

Il Sindaco ha messo sul tavolo, infatti, il progetto dell’infermiere di comunità, già sperimentato con successo nell’Alta Valle Arroscia: “Dovremmo importarlo anche sul nostro territorio”.