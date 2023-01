Domenica l'impresa del 70enne sanremese Gabriele Di Costanzo: la traversata in apnea sotto il ghiaccio del lago di Lavarone

Ma come è arrivato Gabriele Kipewa ad Under Ice?

Ce lo racconta Enzo Polimeni, referente nazionale del settore subacquea di Opes Italia Sono passati diversi anni da quando ho conosciuto Gabriele Di Costanzo “Kipewa”.

“Un giorno lontano ricevo una telefonata, che mi dice “voi organizzate le immersioni sotto i ghiacci, io insegno la meditazione del freddo, posso partecipare?”. Perché no! Quando la mattina è sceso sul lago innevato e ghiacciato, arrivato con il suo poncho e costumino (zuccotto e occhiali) lungo il sentiero per arrivare sul punto dove sarebbe entrato in acqua. Camminava a piedi scalzi nell’acqua gelata, calava il silenzio delle persone sub e non sub, che erano lì, tutti a bocca aperta a seguire con estrema attenzione, cosa avrebbe fatto. Gli anni seguenti ci sono stati anche degli adepti, trovati sul posto nel week end di Under Ice, questo per dire che a lui non serve molto per far trovare la giusta motivazione e preparazione, per portare altri seguaci in acque gelide. Con grande ammirazione – conclude Polimeni - ho sempre seguito le sue performance, non posso che condividere questa sua grande impresa, festeggiare i suoi 70 anni seguendolo sotto il ghiaccio (magari io con la muta stagna). Ed ora non ci resta che attendere la fine di gennaio per poter assistere all’impresa di Gabriele Kipewa e di tutti i sub che parteciperanno a Under Ice. Le immersioni sono affascinanti, il luogo è veramente incantevole, inoltre il lago di Lavarone è circondato da monti che spesso troviamo completamente innevati”.