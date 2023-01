Sanremo: il piano asfalti parte dalle periferie, la prossima settimana via ai lavori su cinque strade

Anche se con qualche ritardo, il piano asfalti studiato dal Comune di Sanremo è pronto a partire.



L’amministrazione ha scelto di partire dalle zone meno centrali per iniziare a sistemare le strade in zone molto popolose e altrettanto frequentate nelle quali spesso si è alzata la voce dei residenti.

La prossima settimana, quindi, la ditta incaricata inizierà i lavori in un tratto di via Dante Alighieri, in via Margotti (dove verrà rifatto anche il marciapiedi oltre alla sistemazione degli alberi), in strada Tasciaire e in strada Borgo Tinasso. Sono le prime strade sulle quali il Comune ha scelto di intervenire rispondendo così alle tante richieste da parte dei cittadini.

I lavori al via la prossima settimana fanno parte del primo lotto asfalti finanziato con 600 mila euro. Il secondo lotto sarà pianificato dopo la pratica per l’apertura delle buste e per l’aggiudicazione dei lavori.