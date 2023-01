Nasce “Chiese in comunione”: pagina social per promuovere le iniziative religiose da Bordighera a Ventimiglia

La pagina Facebook della parrocchia “Madonna dei Fiori” cambia nome in “Chiese in comunione”. Una decisione presa dagli amministratori per poter allargare la platea dei simpatizzanti e soprattutto per far conoscere le iniziative di tutte le chiese del comprensorio: da Bordighera a Ventimiglia.

Un nuovo 'servizio virtuale' per ricordare ricorrenze e promuovere eventi, progetti ed iniziative religiose dell'estremo Ponente ligure. “Iniziamo una nuova avventura! Ci rivolgiamo a tutti i parroci del comprensorio da Bordighera a Ventimiglia, compreso l'entroterra, e in modo particolare alle piccole realtà! Desideriamo segnalare e promuovere eventi, progetti ed eventi ” - spiega Mara Bongianni, una curatrice della pagina Facebook.

“Vogliamo cercare di dare risalto alle nostre zone spesso dimenticate” - sottolinea - “Vi diamo appuntamento ogni giorno con nuovi contenuti”.