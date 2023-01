Formazione, Presidente Toti e Assessore Scajola: ”Contest 'Un tik tok per la Liguria', ultimi dieci giorni per partecipare”

Ritorna il contest 'Un Tik Tok per la Liguria', organizzato da ALFA (Agenzia regionale per il lavoro, formazione e l’accreditamento) e Regione Liguria e finalizzato ad individuare tra gli studenti delle Scuole superiori liguri un gruppo di lavoro per la gestione del canale istituzionale Tik Tok dell'Ente.



«Siamo orgogliosi che la Liguria sia stata la prima Regione in Italia a sbarcare su TikTok: si tratta di un’iniziativa per coinvolgere i giovani - afferma il presidente della Regione Giovanni Toti - stimolarne la creatività e le competenze digitali e al contempo avvicinarli alle Istituzioni che a loro volta devono sempre più saper dialogare anche con i ragazzi, intercettandone desideri e aspirazioni: loro sono la futura classe dirigente del nostro Paese».



L’assessore alla Formazione Marco Scajola spiega: «Gli studenti iscritti agli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado e dei terzi anni dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono chiamati ad elaborare un contenuto Tik Tok, che si attenga al regolamento del concorso. Gli elaborati saranno valutati da una Giuria, che selezionerà i vincitori che potranno accedere ad un percorso PTCO o di stage incentrato sulla partecipazione ad una redazione social dedicata al canale istituzionale della Regione Liguria su Tik Tok. Un’ esperienza formativa sul campo, che potrà arricchire il gruppo di ragazzi vincitori».



Il regolamento del contest è consultabile al seguente link: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/2022/12/19/un-tiktok-per-la-liguria-2023/. Per partecipare è necessario inviare un elaborato social entro il 31 gennaio 2023 alla mail: segreteria.scuole@saloneorientamenti.it