Ventimiglia: maxi pattuglione di martedì sera in centro, sono 17 le persone controllate dalle forze dell'ordine

La Questura di Imperia ha coordinato, nella serata di martedì scorso, un servizio interforze di controllo straordinario del territorio a Ventimiglia che ha visto la partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Il servizio, presieduto dal Prefetto Valerio Massimo Romeo, ha rivolto particolare attenzione alle zone considerate più critiche per il fenomeno migratorio quali la stazione ferroviaria, i giardini del centro nonchè tutte le altre zone ove i migranti stazionano regolarmente.

In particolare, gli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, personale dell'Arma dei Carabinieri e gli uomini della Guardia di Finanza sono stati impegnati nel controllo straordinario del territorio in un servizio volto al contrasto dell'Immigrazione clandestina evitando, in particolare, lo stazionamento in rifugi estemporanei nonchè al fine di prevenire la commissione di atti illeciti nel comprensorio cittadino, garantendo così l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nell'ambito del servizio sono stati controllati 17 cittadini, la cui posizione è in fase di valutazione. Infatti, su impulso del Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore, già nelle prime settimane del 2023 sono stati emessi 13 provvedimenti prefettizi di espulsione mentre 4 persone sono state accompagnati ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio ed è inoltre stata emessa una misura alternativa ai Centri Permanenza Rimpatri.