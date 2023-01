Intervento del personale medico del 118 e dei Carabinieri, poco dopo le 23.30 sull’Aurelia all’altezza della Madonna della Ruota.

Un’auto è rimasta in bilico dopo essere uscita fuori strada. Il conducente ha riportato lievi ferite ed è stato portato in ospedale da un’ambulanza di Sanremo Soccorso, in codice giallo di media gravità.

I Carabinieri stanno svolgendo indagini per ricostruire l’accaduto.