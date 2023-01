Ventimiglia celebra San Sebastiano, il santo patrono della polizia locale (Foto e video)

Ventimiglia, questa mattina, ha celebrato la festività di San Sebastiano, patrono della polizia locale. La cerimonia si è svolta al Forte dell’Annunziata alla presenza del commissario straordinario di Ventimiglia Samuele De Lucia, del procuratore capo di Imperia Alberto Lari, del questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore, del prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, dei consiglieri regionali Mabel Riolfo ed Enrico Ioculano, del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Marco Morganti, del comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Walter Mazzei, della protezione civile, delle associazioni e delle autorità civili e militari locali.

"E' una cerimonia che riprende un'antica tradizione, che era stata interrotta per i molti motivi degli ultimi due anni, e, quindi, sono particolarmente lieto di poterla coordinare. Vi è un ritorno alla normalità anche da questo punto di vista" - ha dichiarato il commissario straordinario di Ventimiglia Samuele De Lucia - "La polizia locale di Ventimiglia è costretta a svolgere un lavoro particolarmente complicato e delicato confrontandosi giornalmente con una realtà composita e sfuggente, sotto certi aspetti, a delle regole ben precise. Ho avuto l'occasione quotidiana di apprezzare l'impegno, la diligenza e la correttezza che ha la polizia locale nel quotidiano. Siamo riusciti ad assumere quattro vigili urbani nuovi e in primavera ne assumeremo altri due. Inoltre abbiamo assunto un nuovo ufficiale. E' un bene che ci siano anche nuovi strumenti operativi, abbiamo svolto un'attività diretta alla crescita dei dispositivi di sicurezza, come i semafori tecnologici che svolgono attività di controllo in posti importante della città. Recentemente abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con la Prefettura per la videosorveglianza. Abbiamo pure aumentato i turni notturni. Cerchiamo infine di perseguire la collaborazione tra le forze dell'ordine perché solo una sinergia forte ed efficace potrà rendere tutto il territorio più sicuro".

“Il territorio è particolarmente delicato per le note problematiche che conosciamo essendo al confine con la Francia. Vi sono diverse tematiche che vanno oltre le normali funzioni della polizia municipale e che hanno anche un aspetto particolare in più in quanto c'è il fenomeno immigratorio che necessita di un'attenzione particolare” - ha sottolineato il nuovo prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo che oggi è giunto, per la prima volta, a Ventimiglia in occasione della festività di San Sebastiano - "Tutti i cittadini sono uguali secondo la Costituzione e in quanto cittadini devono essere fedeli alla Repubblica italiana e alla Costituzione. I pubblici funzionari, come la polizia locale, hanno inoltre l’obbligo di svolgere la propria funzione con onore e disciplina che significa essere dediti al proprio servizio con la massima onestà“.

"Auguri agli uomini e alle donne della polizia locale per la festa del corpo, a loro esprimo la mia gratitudine e la mia stima. E' una bella occasione in cui non soltanto condividere un momento di festa ma anche, e soprattutto, un momento di preghiera e riflessione, illuminati dal patrono che oggi celebriamo: San Sebastiano. E' uno dei tantissimi martiri della grande persecuzione dell'imperatore Diocleziano. Oggi la vicenda di San Sebastiano ci suggerisce di riflettere concretamente sulla laicità a cui noi oggi siamo molto sensibili" - ha affermato il vescovo di Ventimiglia, Monsignor Antonio Suetta, che per l'occasione ha celebrato la santa messa, mentre il vicecomandante della polizia locale di Ventimiglia Sandro Villano ha letto la preghiera dedicata al santo patrono della polizia locale.

“Sono trecento i veicoli rimossi perché in divieto di sosta, 28.557 sanzioni, invece, sono state elevate per violazioni al codice della strada, 50 informative di reato sono state inoltrate alla Procura della Repubblica, 110 sono stati gli incidenti stradali rilevati, di cui 74, purtroppo, con lesioni gravi" - ha detto il comandante della polizia locale di Ventimiglia, Giorgio Marenco, durante la cerimonia, illustrando i dati relativi all’anno 2022 - “Sono stati attuati 18 pratiche per sospensioni patenti, 31 sequestri penali, 15 sequestri amministrativi, 53 controlli edilizi cantieri e/o lavorazioni in atto, 21 avvio di procedimento di constatazione abuso edilizio, 17 informative di reato in materia di edilizia, 91 sanzioni per abbandono di rifiuti, 89 veicoli rimossi in stato di abbandono, 40 verbali per violazioni normativa ambientale in materia di veicoli fuori uso, 928 pratiche di residenza concluse, 174 pratiche respinte, 67 sopralluoghi - accertamenti finalizzati alla lotta alla ludopatia con controlli e sanzioni su attività illecita sale giochi in ottemperanza all’ordinanza sindacale in materia, con l’emissione di 4 verbali di violazione amministrativa, 145 controlli presso attività commerciali, 54 sanzioni a esercizi commerciali e attività su aree pubbliche, 2 sanzioni per manifesta ubriachezza, 45 sanzioni per occupazioni abusive di suolo pubblico o pannelli pubblicitari / insegne, 340 pratiche per autorizzazioni varie (suolo pubblico, pubblicità, insegne, passi carrai, trasporti eccezionali) e 195 domande (istruite e liquidate) di contributo per danni alluvionali – area protezione civile”.

La cerimonia si è conclusa con un buffet preparato e servito dalla Spes di Ventimiglia.