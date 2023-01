Bordighera: incontro con l’autore ‘Il Montale osa e rimembra il libro”, Pascoli maledetto di Francesca Irene Sensini

Con la collaborazione del Comune di Bordighera, si è svolto nei giorni scorsi all’ex Chiesa Anglicana, il terzo incontro nell’ambito del progetto ‘Il Montale OSA e RIMembra il libro’.

In molti hanno ascoltato Francesca Irene Sensini, professoressa associata di Italianistica presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Université de la Cote d’Azur di Nizza. La professoressa Sensini ha parlato di un Pascoli del tutto inedito e per l’appunto ‘maledetto’: una vita giovanile da scapestrato, gran consumatore di vino e capopopolo arrestato anche per oltraggio ai reali Carabinieri e poi, dopo la convivenza con le sorelle e in particolare Mariù, l’annientamento di se stesso sotto il ricatto psicologico di fare da padre e di prendersi cura di ciò che restava della famiglia. Una vita da bohémien in sintonia coi celebri poeti maledetti francesi e una seconda parte della vita maledetta soprattutto nel ricordo filtrato dalle parole della sorella Maria, a lui sopravvissuta, che ne ha fatto un ritratto per lo meno parziale da cui il mito del ‘nido’.

L’intervento è stato aperto e chiuso dalla performance musicale di Luca Schiappacasse, chitarrista acustico e membro con Davide Baglietto e Emmanuel Biamonti dei Ponente Folk Legacy.

Prossimo appuntamento il 17 febbraio alle 15.30, sempre all’ex Anglicana, con Tommaso Stefanachi che presenterà il suo libro ‘Telempatia Intensiva’. Come negli appuntamenti precedenti, sarà possibile acquistare e far autografare dall’autore grazie alla libreria ‘Amico Libro’, presente con le copie del testo in vendita.