Piccolo incendio boschivo, ieri sera intorno alle 21 a Montalto Carpasio, in Valle Argentina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, che hanno spento le fiamme in alcune ore.

Per fortuna il rogo, che ha raggiunto un fronte massimo di un centinaio di metri, non era vicino ad abitazioni e non si sono registrati danni o feriti.