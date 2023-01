Sanremo: bus ‘sfrattati’ dall’autostazione di piazza Colombo per un mese, ecco dove saranno sistemati in città

Dopo due anni torna il palco di piazza Colombo per la settimana del Festival di Sanremo e, con lui, tornano anche tutti i lavori necessari per l’allestimento della struttura. Per poter reggere il peso in tutta sicurezza sul solettone è prevista l’installazione di palificazioni nella parte sottostante, all’interno del deposito dell’autostazione di Riviera Trasporti, circostanza che porterà allo ‘sfratto’ degli autobus per oltre un mese.

Dalle 8 del 14 gennaio alle 24 del 18 febbraio i mezzi della Riviera Trasporti dovranno trovare asilo in alcune strade della città, motivo per il quale in sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in: via Manzoni lato ponente da intersezione con via Roma fino a entrata parcheggio interrato; via Nino Bixio ambo i lati da ultimo passaggio pedonale fino a intersezione con corso Orazio Raimondo; corso Orazio Raimondo lato mare da intersezione con via Nino Bixio fino a pensilina RT fronte civico 39; corso Orazio Raimondo lato monte da civico 15 a civico 27 (area di sosta per veicoli a due ruote).

Un disagio non da poco con la perdita di diversi posti auto in un mese non semplice per la viabilità cittadina tra l’aumento delle presenze e le necessità logistiche della ‘macchina’ legata al Festival.