Ventimiglia, porte aperte alla scuola dell'infanzia di via Chiappori (Foto)

“Porte aperte” alla scuola dell'infanzia di via Chiappori a Ventimiglia. L’appuntamento sarà lunedì prossimo dalle 16.45 alle 18.45. Un’occasione per i genitori per visitare gli spazi interni ed esterni della scuola, conoscere le insegnanti e il piano dell'offerta formativa.

Per l’anno scolastico 2023-2024 si potranno iscrivere i bambini nati nel 2023 e quelli che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 gennaio. I moduli si possono richiedere alla segreteria della sede centrale dell'istituto comprensivo n. 1 Biancheri, in via Roma 61. Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 0184-231435.

“Vi aspettiamo lunedì 16 gennaio dalle 16.45 alle 18.45” - dicono la dirigente scolastica e le insegnanti della scuola dell'infanzia di via Chiappori a Ventimiglia invitando i genitori a visitare la struttura.