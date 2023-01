Ventimiglia: oggi il Liceo Aprosio apre le porte ai futuri studenti e alle famiglie nell'Open Day

Il Liceo Aprosio di Ventimiglia apre oggi le porte ai futuri studenti e alle famiglie. Il secondo appuntamento con l'Open Day permetterà di assistere ad alcune lezioni tenute dai docenti con il supporto preziosissimo di alcuni dei ragazzi della scuola. Inoltre, i genitori potranno dialogare con i professori e visitare le strutture del liceo.

L'Open Day sarà l'occasione per avere un'anteprima del percorso liceale e per prendere visione, tra le altre cose, dei numerosi progetti attivi. La prenotazione non è obbligatoria o vincolante.