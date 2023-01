Anche il Comune di Sanremo all’incontro sul progetto ‘Ciclovie e Cammino delle Alpi del Mediterraneo’

Nei giorni scorsi si è svolto a Imperia un importante incontro sul progetto 'Ciclovie e Cammino delle Alpi del Mediterraneo': il Comune di Sanremo è stato rappresentato dall’assessore al turismo e allo sport Giuseppe Faraldi e dal consigliere comunale Mario Robaldo. Presenti anche gli altri partner liguri, Provincia di Imperia e Parco Alpi Liguri.

Il progetto, che verrà presentato entro la scadenza del 15 febbraio per il finanziamento attraverso il bando Alcotra 'Nuove Sfide', si pone come obiettivo quello di valorizzare il territorio attraverso una proposta condivisa dedicata all’outdoor, che interessi i percorsi cicloturistici ed escursionistici dei territori coinvolti, dall’Alta Via del Sale alla ciclabile della Riviera dei Fiori, coinvolgendo anche i moltissimi sentieri delle Alpi che si affacciano sul mare.

Il confronto ha portato alla definizione di un quadro complessivo del budget che verrà richiesto relativamente alle azioni e agli interventi previsti sul nostro territorio provinciale: 386 mila euro in capo alla Provincia di Imperia, 380 mila euro in capo a Sanremo (quale comune capofila del territorio Sanremo Outdoor) e 200 mila euro in capo al Parco delle Alpi Liguri, per un complessivo importo di quasi 1 milione di euro.