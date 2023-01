Sanremo: al via questa mattina i lavori per 'Tra palco e città', Russolillo “Un'emozione che dà grande speranza” (Foto e Video)

Sono iniziati questa mattina i lavori per allestire in piazza Colombo a Sanremo il palco per gli appuntamenti del Festival, affidato alla ‘Gruppo Eventi’ del patron Vincenzo Russolillo, che allestirà al Palafiori anche la 16a edizione di 'Casa Sanremo'.

Sarà un palco come nel 2020 e, allo stesso modo, saranno allestiti i varchi e tutta una serie di stand e Tir in piazza Borea d’Olmo, dove troverà spazio anche ‘Casa Siae’. La 'Gruppo Eventi' si occuperà interamente di ‘Tra palco e città’, la serie di appuntamenti che si svolgeranno nel corso del Festival di Sanremo 2023 e che torna nella città dei fiori dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia e alle restrizioni a cui si è dovuta piegare anche la kermesse canora matuziana.

Come nel 2020 l’intera zona compresa tra corso Garibaldi e via Matteotti sarà chiusa completamente con una serie di varchi e gli ingressi saranno contingentati mentre il palco ospiterà le esibizioni, senza dimenticare la passerella tra via Mameli e proprio il palco di piazza Colombo. Anche quest’anno, come nel 2022, si tratterà del ‘Green carpet’, che arriverà fino al Palafiori. La ‘Gruppo Eventi’ si è aggiudicata l’appalto fatto dalla Rai e quindi, oltre a ‘Casa Sanremo’, si occuperà di altri spettacoli, in piazza Borea D’Olmo e al forte di San Tecla, dove sono previste mostre e altri appuntamenti a cura di Rai Pubblicità.

L’intento del Comune è quello di coinvolgere tutto il tessuto commerciale e turistico, per promuovere Sanremo e il territorio. Tra le diverse iniziative anche quelle che verranno organizzate della nave di Costa Crociere che rappresenterà un’ulteriore possibilità di crescita per l’indotto grazie alle esperienze che collegheranno i suoi ospiti alla città. Previste anche attività di efficientamento energetico su alcuni edifici interessati dalla manifestazione grazie a partner commerciali che stanno lavorando per rendere Sanremo più sostenibile.

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale, si trasferirà in città anche il bar ‘Papalina’, locale di Porto Sant’Elpidio che ha visto nascere il FantaSanremo diventando anche parola portatrice di punti nella strampalata logica fantasanremese. Il ‘Papalina’ sarà la base della squadra FantaSanremo per la settimana clou e troverà casa al Palafiori, all'interno degli uffici attualmente occupati dallo Iat. La struttura sarà a disposizione dell'organizzazione che potrà così, per la prima volta, manifestarsi anche fisicamente in città.

In relazione alle trasmissioni in diretta da Sanremo uno dei luoghi principali sarà il Casinò. Oltre alla sala stampa, infatti, il Teatro della casa da gioco matuziana ospiterà una serie di trasmissioni Rai, che si trasferiranno in massa nella città dei fiori, da dove verranno prodotte e mandate in diretta. Insieme al Casinò una delle location dove saranno ospitate alcune trasmissioni è il Palafiori, senza dimenticare i collegamenti con la Costa Toscana.

L'intervista a Vincenzo Russolillo