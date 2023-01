Camporosso: questo fine settimana da ‘Biancheri Creazioni’ ritorna la giornata ‘Porte Aperte’

Dopo questi ultimi anni di restrizioni a causa della pandemia, finalmente da Biancheri Creazioni sabato 14 e domenica 15 gennaio ci sarà aria di festa per il tradizionale Porte Aperte.



La coloratissima Serra Vetrina, cuore dell’azienda in via Braie 187 a Camporosso, è pronta a ospitare per due giorni, dalle 9.00 alle 17.00, i floricoltori e tutti gli operatori della filiera florovivaistica.



Insieme alle ormai tradizionali linee di ranuncoli Elegance®, Success® e Pon Pon®, di anemoni Mistral® e Mistral Plus® e di papaveri Colibrì®, con le loro novità di colori e sfumature, saranno presentate anche due nuove linee: Levante® per gli anemoni e Moderna® per i ranuncoli.



Sarà la parola Ispirazione il tema di questo incontro in azienda, un filo conduttore che anticipa le prossime fiere di settore. Occasioni per raccontarsi, per spiegare come il segno ispiratore del lavoro di tutto il team di Biancheri derivi dalla vicinanza continua con i fiori, dalla sensibilità che nasce, cresce e si cerca di trasmettere. Dallo sguardo carico di passione che si posa ogni giorno fra i petali di una corolla.



Questo concetto ha trovato l’applicazione pratica in particolari espositori disegnati dal designer Mauro Olivieri che arrederanno lo stand (Hall 2 Stand 2C33) di Biancheri Creazioni dal 24 al 27 gennaio presso l’importantissima fiera internazionale IPM ESSEN in Germania. Si tratta di una installazione di sei “alberi capovolti” che si innalzerà nella semplicità di questi elementi, strumenti per raccontare il fare dell’azienda attraverso i colori, le forme, le varietà. Una lunga storia di famiglia che da oltre 40 anni insieme a una valida e solida squadra di esperti continua a dare un grande contributo al mondo della floricultura, attraverso la continua ricerca, il desiderio di innovazione sostenuto da una grande passione.



Durante il Porte Aperte sarà possibile condividere in anteprima con gli ospiti uno di questi sei alberi espositori e godere di una piccola mostra fotografica, allestita su cavalletti, quindici immagini scattate dal fotografo Saverio Chiappalone presso le aziende florovivaistiche del territorio.



«Ci stiamo organizzando per la partenza per la Germania, dove inaugureremo un nuovo allestimento per il nostro stand e incontreremo i nostri clienti internazionali - dichiara Alberto Biancheri - ma siamo soprattutto tutti molto felici ed emozionati per il prossimo week end, quando apriremo le porte della nostra azienda e ospiteremo nella nostra serra, clienti, amici e tutti i floricoltori che sono la colonna portante del mercato dei fiori della Liguria nel mondo».