Servizio Civile: otto posti a disposizione per operatori volontari alla Croce Rossa di Sanremo

Sono aperte le iscrizioni per la selezione di 6 più 2 operatori volontari di Servizio Civile alla Croce Rossa di Sanremo. Sono previsti, infatti, 6 posti per ‘Assistenza e ripresa in Italia Nord Ovest’ più altri 2 per ‘Salute e servizi di trasporto in Nord Italia’.

Gli operatori volontari selezionati riceveranno un rimborso mensile di 444,30 euro per 12 mesi, a fronte di un impegno di 25 ore alla settimana (1.145 ore annue). Sono anche previsti tre posti per giovani con minori opportunità. Possono presentare domanda i giovani ambosessi di età compresa tra i 18 e 28 anni.

Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on line raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone, con le credenziali SPID, all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. E’ importante specificare il codice della Cri di Sanremo: 184382.

Il termine ultimo di presentazione delle domande on-line è per le 14 del 10 febbraio.. Maggiori informazioni QUI o dagli uffici del Comitato CRI alla mai sanremo@cri.it e al telefono 0184505050.