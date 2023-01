Coronavirus: oggi casi in lieve risalita, tasso di positività basso e tre morti in provincia negli ultimi giorni

Dopo il classico calo del lunedì tornano lievemente a salire, quest’oggi, i numeri del Covid in Liguria, dove la situazione rimane comunque ampiamente sotto controllo.

Oggi i nuovi casi sono stati 378, dei quali 49 in provincia di Imperia, 56 nel savonese, 202 a Genova e 71 a La Spezia. I tamponi eseguiti oggi in regione sono stati 5.217 dei quali 1.031 molecolari e 4.186 antigenici rapidi.

Tasso di positività in aumento ma sempre molto basso, al 7,24%. In calo i ricoverati in regione, 311 (-13), dei quali 8 (stabili) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 33 (-2), dei quali 2 (stabili) in terapia intensiva.

Oggi vengono segnalati 10 morti per Covid in Liguria, dal 3 al 9 gennaio. Di questi 2 a Sanremo (entrambe donne, di 69 e 88 anni) e uno a Imperia (una donna di 91 anni). Sempre in calo le persone in isolamento domiciliare: sono 3.617 (-221).

