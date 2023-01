Ventimiglia: problemi ai sistemi di pagamento del parcheggio, Scibilia "I 'mugugni' hanno fatto effetto"

“I mugugni sui sistemi di pagamento del parcheggio in piazza del Comune a Ventimiglia hanno funzionato”. Tra i primi intervenuti, a seguito di forti malumori e preoccupazione emersi sui social da diversi operatori commerciali, la Confesercenti che ha inoltrato al Commissario Prefettizio e alla ditta appaltante, una email con richiesta di intervento. Oggi sono giunte le prime risposte positive direttamente dal Commissario Prefettizio De Lucia, con la disponibilità ad un cambio dei macchinari non efficienti.

“I disservizi - interviene il presidente cittadino, Sergio Scibilia - hanno fatto emergere la macchia nera del sistema parcheggi nella nostra città, con problematiche storiche su viabilità e traffico in città, ad non ancora risolte e acute. Per i parcometri abbiamo chiesto alla nuova ditta che gestisce la riscossione dei parcheggi a pagamento in città, di valutare l'opportunità di prevedere nuovi sistemi di pagamento, con possibili convenzioni con la nostra rete commerciale e i nostri operatori. Per le nuove aree parcheggio, al Commissario Prefettizio abbiamo richiesto un incontro per fare il punto sul futuro sistema di parcheggi e in particolare i tempi di realizzazione, le finiture, le modalità di gestione delle nuove aree parcheggio di Nervia (a monte di corso Genova) e dell'area prevista a San Secondo (dietro alla Caritas). Per il parcheggio dietro alla stazione, oggi in stato di semi-abbandono, una definitiva regolamentazione e messa in ordine”.

E’ stata anche chiesta l’installazione di nuova cartellonistica in centro città e alle porte d'ingresso per indicare la posizione del moderno parcheggio realizzato nel porto turistico: “Viabilità e parcheggi - prosegure Scibilia - sono per noi il pane quotidiano e purtroppo ad oggi Ventimiglia non è ancora attrezzata con un ‘Piano di Mobilità’ efficiente e moderno, necessario per migliorare la mobilità urbana e il traffico cittadino. Non esiste un sistema smart capace di gestire i flussi di traffico, rendendo più fluida e sicura la circolazione dei mezzi, costringendo così i nostri turisti e visitatori a girare a vuoto per cercare un posto auto disponibile, facendo code inutili. Soluzioni efficienti e smart per migliorare la mobilità urbana e la gestione della mobilità, offrono enormi vantaggi ai cittadini”.

“Per i nostri centri urbani – termina Scibilia - è fondamentale sia per migliorare la qualità della vita dei residenti, sia per favorire la crescita economica delle città. Non è un mistero che la congestione e l’insicurezza delle strade siano fonte di stress per le persone e di riduzione di competitività per le imprese”.