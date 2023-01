Tenda bis: buone notizie dal colle, mancano solo 4 metri per raggiungere il confine francese della galleria

Continuano i lavori di scavo del Tenda bis, con l'obiettivo di terminare ad aprile e aprire il passaggio ai mezzi tra 10 mesi, ad ottobre 2023.

L'ultimo aggiornamento è di soli due giorni fa. All'8 gennaio mancavano, per raggiungere il lato francese e completare quindi lo scavo del lato italiano, appena 4 metri. Lo scavo ha raggiunto i 1.715 metri. Il lato francese è più indietro, mancano 513 metri. Ne sono stati scavati 992. Nel frattempo si procede anche con il rivestimento in calcestruzzo e con la realizzazione dei bypass pedonali e carrabili verso l'altro tunnel, che verrà completamente ristrutturato e messo in sicurezza, con obiettivo 2025.

Avanzando tre metri al giorno, sicuramente verrà rispettato l'obiettivo di completamento dello scavo per l'annunciato mese di aprile. I restanti mesi serviranno per tutte le operazioni propedeutiche all'apertura, a partire dagli impianti. Ad ottobre si passerà, anche se non è ancora chiaro come. Di certo c'è solo che sarà a senso unico, con regolazione semaforica. Non chiaro se al seguito di una safety car, perché per quell'epoca non saranno terminati i lavori.

Un compromesso necessario per restituire al territorio un'infrastruttura strategica e un collegamento fondamentale con la Francia e la Liguria, in chiave commerciale e quindi economica, ma anche turistica. Lo sanno bene dalle parti di Limone Piemonte. Nel frattempo, è previsto proprio in questi giorni l'avvio dei lavori per la costruzione del ponte a campata unica sul Rio della Ca'. Dovrebbero essere in corso gli ultimi carotaggi